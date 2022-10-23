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KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hediye çekilişi yapılacak.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Kasım'da kutlanacak 100. yıl dönümü etkinliklerine hazırlandıklarını bildirdi.

Kutlama etkinlikleri kapsamında hediye çekilişi yapılacağını aktaran Özalp, 100. yılda 100 kişiye hediye vereceklerini kaydetti.

Çekilişe katılmak isteyen vatandaşların Vize Belediyesi'nden çekiliş biletlerini alabileceğini ifade eden Özalp, hediyelerin kutlama günü tören alanında verileceğini belirtti.

- Kaymakam Özdemir'den ziyaretler

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, ilçede esnafları ziyaret etti.

Özdemir, ziyaretlerde esnafların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Her fırsatta vatandaş ve esnafla bir arada olmaya özen gösterdiklerini ifade eden Özdemir, yaşanan sorunları yerinde çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

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