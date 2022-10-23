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KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, Hamdibey Mahallesi Sait Sayılgan sokakta devam eden çalışmaları takip etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Gün, mesai mefhumu gözetmeksizin ekiplerin görev başında olduğunu söyledi.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için mücadele verdiklerini ifade eden Gün, çeşitli nedenlerle bozulan yolların yeniden yapıldığını kaydetti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Gün, en kısa sürede yolu tamamlayıp trafiğe açacaklarını bildirdi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahalle ve bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Cumhuriyet Mahallesi ile Lüleburgaz ilçesinin Oklalı köyüne 24 Ekim Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Cumhuriyet Mahallesi'nde 09.00-13.00, Oklalı köyünde ise 09.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşlarında kesinti gün ve saatlerinde tedbir almaları istendiği yer alıyor.

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