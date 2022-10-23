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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde "Finansal okur yazarlık eğitimi" verildi

AA

Kırklareli'nde "Finansal okur yazarlık eğitimi" verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca "Finansal okur yazarlık eğitimi" verildi.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın Genç İstihdam destek programı kapsamında Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde, temel finansal okur yazarlık prensipleri, hedefler, bütçe, harcamalar, borçlar, birikimler, yatırım ve finansal güvenlik konularında bilgi verildi.

KLÜ İktisat Kulübü Başkanı Habitat Gönüllüsü Eğitmen Berkay Selçuk, finansal okur yazarlık ve para yönetimi, her bireyin sahip olması gereken yetkinliklerden biri olduğunu söyledi.

Eğitimin finans ve yatırım alanında hiç bilgisi olmayan ya da temel düzeyde bilgi sahibi olup kendisini geliştirmek isteyenlere yönelik gerçekleştirildiğini dile getiren Selçuk, "Parasını yönetmek, bütçe yapmak, geleceğini planlayıp yatırım konusunda kendisini geliştirmek, tasarruf yapıp giderlerini azaltmak, harcama alışkanlıklarını değiştirmek isteyen herkese hitap etmektir. Eğitim her yaş aralığından, finansal okur yazarlık alanında bilgi sahibi olmak ve kendini geliştirmek isteyen katılımcılara açıktır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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