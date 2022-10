Kırklareli'nde Toç Bir-Sen genel kurulu yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Kırklareli Şube Başkanlığı 1. olağan genel kurulu yapıldı.

Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toç Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Fatih Doğan'ın divan başkanlığında yapılan genel kurul, önceki dönem il temsilcisi İbrahim Yasak'ın katıldığı tek liste ile gerçekleştirildi.

Toç Bir-Sen Genel Sekreteri Sabri Kızılkaya, konuşmasında, İstanbul ile birlikte Trakya'nın şube olduğu günleri dün gibi hatırladığını söyledi.

Önce Trakya'nın İstanbul'dan ayrıldığı daha sonra Edirne ve Tekirdağ'ın şimdi de Kırklareli'nin kendi başına şube olduğunu ifade eden Kızılkaya, bunu büyük bir başarı olarak gördüklerini belirtti.

Sendikanın her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini anlatan Kızılkaya, "Bu başarıda her bir arkadaşımızın, her bir üyemizin alın teri ve imzası var. O üyelik formuna atılan değerli imzalarla bugünlere geldik. Sendikamıza destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İl temsilciliklerine göre şube olmanın farklı anlamları ve yetkileri var. Bu güzel yolculukta herkese başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yasak ise şube olma yolunda verdikleri mücadeleyi başarıyla yürüttüklerini kaydetti.

İl temsilciliği sürecinde verdikleri sözleri tutmanın onur ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Yasak, "Gece gündüz çalıştık. Gidilmedik iş yeri, dokunulmadık çalışan bırakmadık. Her fırsatta çalışanlarla bir araya geldik. Yorulmadık, bıkmadık, üşenmedik mücadele ettik. Hamd olsun bugün burada verdiğimiz sözü de tutmanın gururuyla, onuruyla sizlerin karşısındayız. Yüzümüz ak, gönlümüz ferah." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde, şube başkanlığına İbrahim Yasak seçildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.