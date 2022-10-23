TEKNOFEST heyecanına doğru

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Osman Yeter Somer, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST başvurularının devam ettiğini bildirdi.

Somer, yaptığı yazılı açıklamada, TEKNOFEST heyecanının sürdüğünü belirtti.

TEKNOFEST ile teknoloji ve bilime yönelik toplumda farkındalık oluşturmayı ve Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağının arttırılmasının hedeflendiğini aktaran Somer, TEKNOFEST'in havacılık, uzay ve teknoloji festivali, başta öğrenciler ve gençler olmak üzere toplumun her kesiminden gördüğü yoğun ilgi ile dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali olmayı başardığını kaydetti.

Somer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sahip olduğumuz insan kaynağı potansiyelinin yeni dünyanın ihtiyacı olan yetkinliklere göre yetiştirilmesi ve sürekli geliştirmeye motive edilmesi ve toplumsal bilincin artırılması hedefiyle 'TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali' bakanlığımızın öncülüğünde hayata geçirilen ve her yıl düzenlenen önemli bir festivaldir. 30 Nisan-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek olan TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları ile cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin dört bir yanında coşkuyla düzenlenecek kutlamalara farklı bir heyecan ve deneyim katacaktır. TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için 20 Kasım 2022 tarihine kadar başvuru yapılmalıdır. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, başta öğrenciler ve gençler olmak üzere toplumun her kesiminden gördüğü yoğun ilgi ile dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali olmayı başarmıştır. Bu yıl 6. gerçekleştirilecek olan festivalin hayırlı olmasını diliyorum."

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