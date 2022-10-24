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KIRKLARELİ (AA) - Zengin bitki örtüsü, bozulmamış doğal güzellikleriyle dikkati çeken Kırklareli'nin Istranca ormanları, ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlarında, sonbaharla renk cümbüşü yaşanıyor.

Ağaçlardan dökülen sarı yapraklar, yeşilin tonlarını her mevsim koruyan bitkiler ile patikalar, oluşturduğu manzaralarla ilgi çekiyor.

Sarı ve kahverenginin tonlarıyla yaza veda eden ormanları ziyaret edenleri ayrıca, derelerin şırıltısı ve kuş sesleriyle oluşan huzurlu bir ortam bekliyor.

Istranca ormanlarında sonbaharla oluşan manzaralar dron ile havadan da görüntülendi.

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