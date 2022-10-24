Kırklareli'nde asayiş

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde park halindeki kepçe yandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutbey köyünde F.A'ya ait park halindeki kepçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında kepçe kullanılamaz hale geldi.

- Tır yangını

Lüleburgaz ilçesinde bir tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunun 15. kilometresinde Y.T. idaresindeki 54 HZ 990 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı.

Diğer sürücülerin uyarısıyla aracı kenara park eden tır şoförü, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

- Uyuşturucu ele geçirildi

Vize ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde yaptığı asayiş denetiminde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan incelemede konsol bölgesinde görünür haldeki 7 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobilde bulunan 2 kişi işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı.



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