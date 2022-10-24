Türk Kızılay ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımında bulundu

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KIRKLARELİ (AA) - Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığınca ihtiyaç sahibi 200 ailenin çocuklarına kışlık giyim yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Denetim Kurulu Raportörü Hüseyin Can, Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ile Türk Kızılay gönüllüleri Roman vatandaşlarının yoğunlukla yaşadığı Yayla, Akalar ve Doğu mahallelerini ziyaret etti.

Can, Göç ve gönüllüler vatandaşların isteklerini dinleyip, çocuklara kışlık giyim malzemesi dağıttı.

Göç, AA muhabirine, Türk Kızılayın her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Hayırseverler tarafından kendilerine ulaştırılan giyim malzemelerinin ihtiyaç sahibi çocuklara armağan ettiklerini ifade eden Göç, hayırseverlerin sayısının artması gerektiğini kaydetti.





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