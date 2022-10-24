Kırklareli'nde otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinde Ercan A. yönetimindeki 59 ZH 635 plakalı otomobil ile Baki Y. idaresindeki 34 EP 8832 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücü, Lüleburgaz ve Pınarhisar itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.