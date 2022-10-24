Kırklareli'nde gençlik kampı düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde üniversite öğrencilerine yönelik gençlik kampı düzenlendi.

Gençlik Merkezi tarafından Dereköy Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen kampa 24 üniversite öğrencisi katıldı.

Kampta öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi verilirken, sportif etkinlikler kapsamında da doğa yürüyüşü ve okçuluk faaliyetleri yapıldı.

Ayrıca gençlere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla bölgedeki hayvanlar beslendi.

Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlik kamplarının devam edeceğini söyledi.

Gençlerin kampta bir yandan doğa ile iç içe yaşamasını öğrendiğini, diğer yandan da eğlendiğini ifade eden Mete, bu kamplar sayesinde öğrencilerin temiz bir doğanın insan yaşamı için ne kadar önemli olduğunu anlamalarını da sağladıklarını kaydetti.



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