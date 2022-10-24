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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediyesince Kastamonu gezisi düzenlendi.

Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen geziye kadınlar katıldı.

Gezide, kadınlar Abdurrahman Lisesi, Kastamonu kent müzesi, Yakup Ağa Külliyesi, Atabey Gazi Cami, Maden Dede Türbesi, Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi, Şeyh Şaban-ı Veli Müzesi ve Şapka Müzesi'ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, geçmiş dönemde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kastamonu'ya gezi düzenlediklerini bildirdi.

Kastamonu'nun milli mücadelenin önemli illerinden biri olduğunu aktaran Talay, aynı zamanda kurtuluş savaşında da en çok şehit verilen evliyalar şehri olduğunu kaydetti.

Geziye katılan kadınlara teşekkür eden Talay, kültür gezilerinin devam edeceğini belirtti.

- Doğal gaz çalışmaları

Pınarhisar ilçesinde doğal gaz 4. etap çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Dere Mahallesi'nde devam eden alt yapı çalışmalarını inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Talay, doğal gaz konforunu ilçenin tüm noktalarına ulaştırmak için mücadele ettiklerini kaydetti.

- Yol düzenleme çalışması

Kırklareli Belediyesince yol düzenleme çalışması yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Birimi ve Makine İkmal Müdürlüğü ekipleri, asfaltlanan bölgelerde yol düzenleme çalışması yürüttü.

Ekipler, Walldorf Caddesi, Eriklice Caddesi, Sungurbey Caddesi ve Ord. Prof. Dr. Mazhar Usman Bulvarı'nda kavşak ve refüjleri düzenledi.

Ayrıca asfaltlanan bölgelerde trafik yol çizgilendirmesi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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