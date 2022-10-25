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İstanbul'un fethinde önemli rol üstlenen Fatih Dökümhanesi turizme kazandırılacak

AA

İstanbul'un fethinde önemli rol üstlenen Fatih Dökümhanesi turizme kazandırılacak

KIRKLARELİ (AA) - İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'nin, restorasyon çalışmaları ile turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Vali Birol Ekici ile Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Efe, Demirköy ilçesindeki dökümhaneyi gezerek, yapılması planlanan projeler hakkında görüştü.

Ekici, AA muhabirine, Osmanlı'nın ilk sanayi tesisinin Fatih Dökümhanesi olduğunu söyledi.

Dökümhanede 1300'lü yılların başından itibaren Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı toplar ve güllelerin döküldüğünü ifade eden Ekici, tesiste uzun yıllar üretim yapıldığını kaydetti.

Tesisi restore ederek turizme kazandırmak istediklerini anlatan Ekici, "Osmanlı'nın ilk sanayi tesisinin ayağa kaldırılmasıyla ilgili Valiliğimiz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bir çalışması var. Bu çalışma çerçevesinde İstanbul Teknik Üniversitesi akademik personeli ile hazırladığımız bir koruma projemiz var. Burayı Türkiye'nin hazineleri arasına kazandırmak istiyoruz." dedi.

- "Dökümhaneden çok etkilendik"

Kadir Efe ise dökümhaneden çok etkilendiklerini ifade etti.

Dökümhanenin tarihi öneme sahip olduğunu vurgulayan Efe, "Bu eseri günümüze taşımak için hem bizlerin hem de bakanlıklarımızın bir hedefi olmuştur. TÜDÖKSAD bu hedefin hep içinde olacak." diye konuştu.

İyi bir proje çalışması ile dökümhanenin turizme kazandırılabileceğini anlatan Efe, şunları kaydetti:

"İnşallah bu önemli eseri Türkiye'ye hep beraber kazandırırız. Bu sanayi tesisi, hem tarihimizi hem o günkü bilimi gösteriyor. Burası Türk sanayisinde o tarihte yapılmış büyük bir yatırım. Böyle bir sanayinin 1300 yıllarında kurulması büyük bir iş. Onu restore edip insanlığa ve dökümcülere kazandırmak istiyoruz."

Vali Ekici, Efe ve beraberindekiler daha sonra longoz ormanlarını gezdi.


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