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Kırklareli'nde verilen eğitimlerle Roman kadınların okuryazarlık oranları arttı

AA

Kırklareli'nde verilen eğitimlerle Roman kadınların okuryazarlık oranları arttı

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Kırklareli Valiliğince dezavantajlı kadınların eğitim seviyesinin artırılması ve Roman kadınların iş hayatına entegre edilmesi amacıyla Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) açılan eğitimler sayesinde kentte okuma yazma oranı arttı.

SODAM'ın kurulduğu 8 yılda açılan 51 okuma yazma kursuna katılan çeşitli yaş gruplarındaki 373 Roman kadın okuryazar oldu.

Sosyal Dayanışma Merkezi uzmanlarının Roman kadınlar özelinde yaptıkları saha tespitlerinde okuma yazma oranı yüzde 30 seviyelerindeyken, kurslar sayesinde oran yüzde 85'e yükseldi.

Kimi kadın okuma yazma öğrendikten sonra iş sahibi olup hayata yeni bir pencere açarken, kimi ise çocukları yada torunlarının eğitim öğretimlerine katkı sağlamaya başladı.

-"Hayallerine ve hayatlarına ışı tutuyoruz"

SODAM Koordinatörü Nesrin Dokuyucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurslar ile Roman kadınların hayallerine ve hayatlarına ışık tuttuklarını söyledi.

Kurslar sayesinde okuma yazma öğrenen kadınların hayata daha pozitif bakmasını sağladıklarını ifade etti.

Kadınların tamamına ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Dokuyucu, "Okuma yazma oranı yüzde 30 seviyelerindeydi şu anda yüzde 85 seviyelerinde ama hala ulaşamadığımız kadınlar, ulaşıp da ikna edemediklerimiz var. Onları da inşallah en yakın zamanda ulaşıp ikna etmeye çalışacağız keşke yüzde 100 bir başarı olmuş olsun." diye konuştu.

Dokuyucu kurslara katılımın yüksek olduğunu vurguladı.

Annelerinin okuma yazma öğrenmesinin çocukların eğitimine de olumlu etkiler sağladığının altını çizen Dokuyucu, şöyle devam etti:

"Bu bölgede okuma yazma seviyesi çok düşüktü. En çok şununla karşılaştık biz, çocuklar geliyor, 'Hocam yardımcı olur musun? Öğretmenim yardımcı olur musun? İşte bu harfi bana gösterebilir misin? Öğretmenim bana ödev verdi fakat ben yapamıyorum. Annem bana yardımcı olamıyor. Babam çalışıyor, annemin okuma yazması yok.' En çok bununla karşılaştığımız için biz bununla ilgili bir çalışma yaptık. Tek tek evleri ziyaret ettik. Dedik ki 'okuma yazma bilmeyen kalmasın'. Kadınlarımızı davet ettik, anlattık kurslarımızı. Şimdi güzel bir başarı ile karşı karşıyayız."

Küçük çocuğu olan ve bırakacak kimsesi olmayan kursiyerlerin de çocuklarını gönül rahatlığıyla SODAM bünyesindeki kreşe bırakabildiklerini anlattı.

- "Ben nasıl mutlu oluyorum, onlar da mutlu olsun"

Okuma yazma kursunda eğitim gören 30 yaşındaki Ayşe Çalış da en büyük hayalinin çocuklarının eğitimine daha fazla katkıda bulunabilmek olduğunu söyledi.

Okuma yazma bilmediği dönemlerde çocuklarına ödevlerine yardımcı olamadığını ifade eden Çalış, şimdi ise çocuklarının sorularını yanıtlayabildiği belirtti.

Herkesi okuma yazma öğrenmeye davet eden Çalış, şöyle devam etti:

"Benim 4 çocuğum var 3'ü okula gidiyor. Ben okuma yazma bilmediğim için çocuklarıma yardım edemiyordum. O yüzden okuma yazma öğrenmek için buraya geldim. Bildiklerim kadarıyla çocuklarıma yardımcı oluyorum. En küçük çocuğum 3,5 yaşında. Hedefim o okula gittiğinde ona daha fazla yardımcı olabilmek. Diğerlerine yardımcı olamadım ama bu çocuğuma yardımcı olacağım. Çocuklarım bana bir şey sorduğunda onlara gösterdiğimde, yardımcı olabildiğimde çok mutlu oluyorum. Heyecan duyuyorum.

Herkesi okuma yazma öğrenmeye davet ediyorum. Ben nasıl mutlu oluyorum, onlar da mutlu olsun. Kimse geride kalmasın, okusunlar. Çocuklarım küçüktü kimse yoktu baktırabileceğim o yüzden okuyamadım. Şimdi hem çocuğumu kreşe bırakıyorum hem de okuma yazma öğreniyorum."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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