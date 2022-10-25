Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 611 bin 506 oldu

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KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da eylül ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 611 bin 506'ya ulaştı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de eylül ayı itibarıyla 26 milyon 129 bin 4 taşıtın trafiğe kaydı bulunuyor.

Haziran ayı sonunda Edirne'de 170 bin 743, Kırklareli'nde 141 bin 339, Tekirdağ'da 293 bin 881 araç bulunuyordu.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül ayı sonu itibarıyla Edirne'de 171 bin 912, Kırklareli'nde 142 bin 255 ve Tekirdağ'da ise 297 bin 339'a yükseldi.

Verilere göre, Trakya'da 3 ayda 5 bin 543 yeni araç trafiğe kayıt oldu.

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