Kırklareli'nde öğrenciler müze ve kültür evlerini gezdi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Mutlu Kentin Umutları" Projesi ile köy okulu öğrencileri müze ve kültür evlerini ziyaret etti.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ve 7-24 yaş öğrencilere yönelik hazırlanan proje kapsamında Kofçaz İlkokulundan 45 öğrenci, Atatürk Evi, Ali Rıza Kültür Evi ve Kent Müzesi gezdirildi.

Öğrencilere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

Öğrencilerin ilk ziyaret durağı Kırklareli Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirilen Atatürk Evi oldu.

Öğrencilere, bal mumundan yapılan heykeller ve Atatürk'e ait eşyalar tanıtıldı.

Daha sonra öğrenciler Ali Rıza Kültür Evi, Kent Müzesini gezerek, kütüphaneyi ziyaret etti.

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