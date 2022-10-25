Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, beraberindeki Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü denetim ekipleriyle perakende balık satış yerlerini denetledi.

Ekipler, işletmelerde satışa sunulan balıkların boyları ile depolarını kontrol etti.

Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kentte denetimler gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetimlerle, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunmasını hedeflediklerini ifade eden Aksoy, denetimlerde boy, balık türü, tazelik ve hijyen konularına önem verdiklerini belirtti.

Aksoy, denetimlerin aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.

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