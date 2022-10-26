Dereköy Sınır Kapısı'nın yenilenmesi için proje çalışması başlatıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dereköy Sınır Kapısı'nın modernizasyonu ile Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan Mutlu Deresi'ne köprü yapılması için Bulgaristan'da düzenlenen toplantıya katıldı.

Ekici, Burgaz Valiliğinde düzenlenen toplantıda, Dereköy Sınır Kapısı ile Mutlu Deresi'ne köprü yapılması için sürdürülen çalışmalar hakkında Burgaz Valisi Mariya Neykova'ya bilgi verdi.

Toplantıda Vali Ekici, Neykova ve katılımcılar, görüş alışverişinde bulundu.

Ekici, burada yaptığı konuşmada, komşu iki ülke arasında kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Türkiye ve Bulgaristan arasında yüzyıllara dayanan bir kardeşlik bağı olduğunu ifade eden Ekici, birçok alanda iş birliği yapılabileceğini kaydetti.

Dereköy Sınır Kapısı'nın yenilenmeye ihtiyacının olduğunu anlatan Ekici, "1972 yılında, bundan yaklaşık 50 yıl önce yapılan kapının bugünkü ilişkilerimizi taşıyabileceğine inanmıyorum. Bu çerçevede göreve başlar başlamaz kapının yenilenmesi için çalışmalara başladık. Ticaret Bakanlığımız yeni bir proje hazırlanması için üzerinde çalışıyor ve ihalesi yapıldı." diye konuştu.

İki komşu ülke vatandaşlarına sınır kapısında en kaliteli ve en hızlı şekilde hizmet verme arayışı içerisinde olduklarını dile getiren Ekici, şöyle devam etti:

"Geçişleri kolaylaştırmamız gerekiyor. Şehirlerimiz arasında özellikle Bulgaristan tarafındaki yolun da geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Şehirlerimizin arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesi için bu yolun da Türkiye'deki yolun standartlarına yükseltilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ilişkilerin gelişebilmesi için bu kısa yolun yenilenmesi gerekiyor. Sadece bununla değil, iki ülkenin İçişleri Bakanlığının üzerinde durduğu Rezve Deresi üzerinde de bir yol yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bunun için de bir proje üzerinde çalışmamız var.

Bulgaristan tarafının da projeyi kabul etmesi halinde, bu projeye de hazırız. Bunlar fiziki ihtiyaçlarımız. Gönül köprülerimizin, kardeşliğimizin gelişmesi için özellikle kültür, sanat, spor ve turizmde çok büyük iş birlikleri yapmamız gerektiğine inanıyorum. Dünyanın çok önemli ölçüde barışa ihtiyacı olduğu bu dönemde bu tür ilişkilerimizin dünya barışına da katkıda bulunacağına inanıyorum."

Burgaz Valisi Neykova ise geçmiş yıllarda Kırklareli ile Burgaz arasında çok güzel ortak çalışmalar yapıldığına işaret etti.

İki ülkenin iş birliğinin çok etkili olduğunu belirten Neykova, "Biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bu nedenle de sık sık yolculuk yapıyoruz. Burgaz ve Kırklareli arasındaki turizm ilişkileri her geçen gün artıyor." dedi.

Vali Ekici ve beraberindekiler, Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel'i de ziyaret etti.

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