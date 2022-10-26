Dereköy Sınır Kapısı'nın yenilenmesi için proje çalışması başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dereköy Sınır Kapısı'nın yenilenmesi için proje çalışması başlatıldı

AA

Dereköy Sınır Kapısı'nın yenilenmesi için proje çalışması başlatıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dereköy Sınır Kapısı'nın modernizasyonu ile Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan Mutlu Deresi'ne köprü yapılması için Bulgaristan'da düzenlenen toplantıya katıldı.

Ekici, Burgaz Valiliğinde düzenlenen toplantıda, Dereköy Sınır Kapısı ile Mutlu Deresi'ne köprü yapılması için sürdürülen çalışmalar hakkında Burgaz Valisi Mariya Neykova'ya bilgi verdi.

Toplantıda Vali Ekici, Neykova ve katılımcılar, görüş alışverişinde bulundu.

Ekici, burada yaptığı konuşmada, komşu iki ülke arasında kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Türkiye ve Bulgaristan arasında yüzyıllara dayanan bir kardeşlik bağı olduğunu ifade eden Ekici, birçok alanda iş birliği yapılabileceğini kaydetti.

Dereköy Sınır Kapısı'nın yenilenmeye ihtiyacının olduğunu anlatan Ekici, "1972 yılında, bundan yaklaşık 50 yıl önce yapılan kapının bugünkü ilişkilerimizi taşıyabileceğine inanmıyorum. Bu çerçevede göreve başlar başlamaz kapının yenilenmesi için çalışmalara başladık. Ticaret Bakanlığımız yeni bir proje hazırlanması için üzerinde çalışıyor ve ihalesi yapıldı." diye konuştu.

İki komşu ülke vatandaşlarına sınır kapısında en kaliteli ve en hızlı şekilde hizmet verme arayışı içerisinde olduklarını dile getiren Ekici, şöyle devam etti:

"Geçişleri kolaylaştırmamız gerekiyor. Şehirlerimiz arasında özellikle Bulgaristan tarafındaki yolun da geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Şehirlerimizin arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesi için bu yolun da Türkiye'deki yolun standartlarına yükseltilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ilişkilerin gelişebilmesi için bu kısa yolun yenilenmesi gerekiyor. Sadece bununla değil, iki ülkenin İçişleri Bakanlığının üzerinde durduğu Rezve Deresi üzerinde de bir yol yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bunun için de bir proje üzerinde çalışmamız var.

Bulgaristan tarafının da projeyi kabul etmesi halinde, bu projeye de hazırız. Bunlar fiziki ihtiyaçlarımız. Gönül köprülerimizin, kardeşliğimizin gelişmesi için özellikle kültür, sanat, spor ve turizmde çok büyük iş birlikleri yapmamız gerektiğine inanıyorum. Dünyanın çok önemli ölçüde barışa ihtiyacı olduğu bu dönemde bu tür ilişkilerimizin dünya barışına da katkıda bulunacağına inanıyorum."

Burgaz Valisi Neykova ise geçmiş yıllarda Kırklareli ile Burgaz arasında çok güzel ortak çalışmalar yapıldığına işaret etti.

İki ülkenin iş birliğinin çok etkili olduğunu belirten Neykova, "Biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bu nedenle de sık sık yolculuk yapıyoruz. Burgaz ve Kırklareli arasındaki turizm ilişkileri her geçen gün artıyor." dedi.

Vali Ekici ve beraberindekiler, Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel'i de ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
Kırklareli'nde öğrenciler müze ve kültür evlerini gezdi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde öğrenciler müze ve kültür evlerini ...
Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 611 bin 506 oldu
YEREL HABERLER Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 611 bin 506 ...
Kırklareli'nde verilen eğitimlerle Roman kadınların okuryazarlık oranları arttı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde verilen eğitimlerle Roman kadınların ...
İstanbul'un fethinde önemli rol üstlenen Fatih Dökümhanesi turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER İstanbul'un fethinde önemli rol üstlenen Fatih ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Deniz, doğa ve tarihin bütünleştiği kent: Kırklareli
YEREL HABERLER Deniz, doğa ve tarihin bütünleştiği kent: Kırklareli
Kırklareli'nde gençlik kampı düzenlendi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde gençlik kampı düzenlendi
Kırklareli'nde otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde otomobil ile hafriyat kamyonunun ...
Türk Kızılay ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımında bulundu
YEREL HABERLER Türk Kızılay ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımında ...
Kırklareli'nde asayiş
YEREL HABERLER Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli'ndeki Istranca ormanları sonbaharın renklerine büründü
YEREL HABERLER Kırklareli'ndeki Istranca ormanları sonbaharın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.