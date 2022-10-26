Kırklareli'nde lise öğrencilerine yönelik deprem tatbikatı yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Afet Tatbikat Yılı" kapsamında deprem tatbikatları sürüyor.

Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Şehit Göktan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği siren çaldı.

Öğrenciler tatbikatta ilk olarak sınıfta "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayıp daha sonra okul bahçesine tahliye edildi.

Tatbikatta 16 AFAD gönüllüsü de görev alırken, 268 öğrencinin güvenli alanda toplanması sağlandı.

Daha sonra öğrencilere AFAD ekipmanları tanıtıldı.

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