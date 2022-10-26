Kırklareli'nde Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında, Valilik Atatürk Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kurumlar arasında iletişim, uyum, düzen ve eşgüdüm sağlanması gibi konular görüşüldü.

Çocukların korunması için kentte tüm önlemlerin alındığını ifade eden Vali Ekici, özellikle kolluk güçleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ciddi çalışmalar yapıldığını belirtti.

Ekici, bu konudaki çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince çocuklara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sunum yapıldı.





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