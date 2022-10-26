KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları başlatıldı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Beylik ve Camikebir mahallelerinde devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Talay, yol yapım çalışmalarına da hız kazandırdıklarını söyledi.

Alt yapısı tamamlanan bölgelerde ekiplerin üst yapı için çalışma yürüttüklerini ifade eden Talay, "Bir yandan yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyon ve doğal gaz çalışmaları sürerken, diğer yandan da tüm alt yapı çalışmalarının sona erdiği bölgelerde yollarımızı yapıyoruz. Gelecek yıl tüm cadde ve sokaklarımızda üst yapı çalışmalarımızı da tamamlayacağız. Yollarımızı ve kaldırımlarımızı ilçemize yakışır daha modern bir görünüme kavuşturacağız." diye konuştu.

- Yemek yardımı artış protokolü imzalandı

Pınarhisar Belediyesi ile Hizmet-İş Trakya Şubesince yemek yardımı artış protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı İhsan Talay'ın makamında gerçekleştirilen protokol imza töreninde, Hizmet-İş Trakya Şube Başkanı Aykut Aktemur katıldı.

Talay, konuşmasında, protokol ile şirket personeli yemek yardımında artış yaptıklarını kaydetti.

Yemek yardımının 12,13 liradan, 55 liraya yükselttiklerini ifade eden Talay, bu kapsamda her ay maaşlara ek olarak bin lira ek ödeme gerçekleştirileceğini söyledi.

Talay, protokolün tüm işçilere hayırlı olmasını diledi.

- Yol onarım çalışması

Vize ilçesinde yol onarım çalışmaları sürüyor.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, doğal gaz çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Vatandaşların kış şartlarında mağdur olmaması için geçici olarak onarımların gerçekleştirildiğini aktaran Özalp, altyapısı tamamlanan yolların yeniden düzenleneceğini kaydetti.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Geçitağzı, Çağlayık ve Kula, Vize ilçesine bağlı Düzova köyleri ile Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinin Yeni Mahallesi'ne 27 Ekim Perşembe günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Geçitağzı, Çağlayık ve Kula köylerinde 09.00-17.00, Düzova köyünde 09.00-18.00, Yeni Mahalle'de ise 12.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

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