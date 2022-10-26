En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

Ekici, ziyarette Gün'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından mahalle muhtarlarını ziyaret eden Ekici, istekleri dinledi.

- Karate kuşak sınavı yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde karate kuşak sınavı gerçekleştirildi.

Şamiloğlu Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen sınavda 164 sporcu üst kuşağa yükseldi.

Beyaz kuşaktan sarı kuşağa 59, sarı kuşaktan turuncu kuşağa 43, turuncu kuşaktan yeşile 33, yeşil kuşaktan mavi kuşağa 18, mavi kuşaktan kahverengi kuşağa 6, kahverengi üçüncü kuşatan ikinci kuşağa 2, kahverengi ikinci kuşaktan birinci kuşağa 3 sporcu yükseldi.

Kulüp Başkanı Ferruh Perdar, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

- KTSO Başkanı Ilık'a ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yeniden seçilen Soner Ilık'a ziyaretler sürüyor.

Başkan llık'ı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok ziyaret etti.

Ilık, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Derdiyok da yeniden görevine seçilen Ilık'ı tebrik etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.