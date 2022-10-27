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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalar hakkında Işık'a bilgi verdi.

Daha sonra Ekici ve Işık bir süre sohbet etti.

- Vali Ekici, muhtarları ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, muhtar ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Ekici, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Zafer Balcı ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Osman Özkılıç'ı ziyaret edip, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde vatandaşlara ulaştırılmasında muhtarların önemli görevler üstlendiklerini belirten Ekici, özveriyle görev yapan muhtarlara teşekkür etti.









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