KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Belediyesince şehir, tasarım ve planlama toplantısı yapıldı.

Demirköy Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Recep Gün, Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Meltem Gündoğdu ile öğrenciler katıldı.

Gün, toplantıda, Demirköy'ü her alanda cazip kılmak için çalıştıklarını söyledi.

Demirköy'ün özellikle yaz turizminde yerli ve yabancı turistlerin ilgi olduğunu belirten Gün, her geçen gün ilçenin daha fazla bilinir hale geldiğini kaydetti.

Bu kapsamda ilçenin de geliştiğini ifade eden Gün, "Gelişmeye devam eden ilçemiz için güzel bir planlama yapmak istiyoruz. Daha modern bir kent oluşturmak için çalışmalarımıza başladık." diye konuştu.

- "İlk Evim İlk İşyerim Projesi"

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" kapsamında yapılacak konutlar için başvuruların 31 Ekim Pazartesi sona ereceğini bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı projeye ilçede yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

İlçede 246 dairelik TOKİ konutları yapılacağını aktaran Talay, projeden faydalanmak isteyenlerin başvuru tarihini kaçırmamasını istediklerini kaydetti.

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