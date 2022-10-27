Kırklareli'nde bir haftada 594 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir haftada, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 594 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Ekim tarihlerinde il genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekipler, yaptıkları denetimlerde 594 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 11 araca el konuldu.