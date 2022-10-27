Kırklareli'nde eşini silahla vurarak öldüren zanlı adliyede

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde karısını silahla vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün eşi Songül A'yı silahla öldüren zanlı Z.A.A'nın (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri kapsamında çelik yelek giydirilen zanlı, zırhlı polis aracı ile Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Zanlı, sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.



Hayatını kaybeden Songül A'nın cenazesi ise memleketi Van'a gönderildi.

- Olay

Eşinden uzaklaştırma kararı bulunan zanlı Z.A.A. eşi Songül A'yı Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi'ndeki evinde silahla vurarak yaralamış, Songül A. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay anında evin penceresinden atlayan çiftin 16 yaşındaki kızı M.A. da bacaklarından yaralanmıştı.

















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