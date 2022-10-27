Kırklareli Valisi Ekici'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ekici, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin şan ve şerefle dolu olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin yedi düvele karşı göğsünü siper edip, istiklal mücadelesi verilerek kurulduğunu ifade eden Ekici, kuruluştan bugüne, Türkiye Cumhuriyeti'nde çok önemli gelişmelere imza atıldığını bildirdi.

Her anı kahramanlıklarla dolu bir mücadele örneği olan Kurtuluş Savaşı'nın Cumhuriyet'in yeniden dirilişinin sembolü olduğunu ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim en büyük eserim' dediği, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarın millete ait olduğu bir rejim olan Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde insanüstü bir gayret ve fedakarlıkla kurulmuştur. Aziz milletimiz, tarih boyunca düşmanlara karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinde olduğu gibi bugün de hain PKK ve FETÖ/PYD terör örgütlerine karşı Cumhuriyetine, demokrasisine ve milli iradesine yönelik tehditleri bertaraf edeceğini ve bu değerlerine son nefesine kadar sahip çıkacağını, bugüne kadar tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonra da göstermeye hazırdır.



99 yıl önce zor şartlar altında kurulan Cumhuriyetimiz, bugüne gelindiğinde çok önemli siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişmeler ile gücüne güç katmakta, aziz milletimizin yarınlara daha umutla bakmasına ve hedeflerine daha kararlı adımlarla yürümesine vesile olmaktadır."

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