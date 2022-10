KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Voleybol İhtisas Spor Kulübü Başkan Vekili Alper Özden ile sporcuları makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden sporculara başarılar diledi.

Kadınların her alanda olduğu gibi spor faaliyetlerinde de yer almalarının sevindirici olduğunu ifade eden Ekici, spora ve sporcuya her zaman destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ekici, daha sonra sporcularla sohbet etti.

- Vali Ekici, vatandaşların isteklerini dinledi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Ekici, randevu talebinde bulunan vatandaşları Valilik binasında kabul etti.

Devletin her zaman vatandaşların sorunları ile yakından ilgilendiğini ve ilgilenmeye devam edeceğini anlatan Ekici, "Her türlü sorunlarınızda kapımız sizlere her zaman açıktır, devletimiz ve milletimiz el ele olduğu sürece Allah'ın izni ile aşamayacağımız çözemeyeceğimiz hiç bir sorun yoktur." dedi.

- Vali Ekici'ye ziyaretler

Vali Birol Ekici, Kırklareli Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü Başkanı Murat Hançer ile Karakoç Köyü Muhtarı Ahmet Keçeci'yi makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hançer ve Keçeci'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kentin her alanda geliştiğini ifade eden Ekici, bu gelişime destek olan herkese teşekkür etti.

