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KIRKLARELİ (AA) - Üsküp beldesinde yol yapım çalışması sona erdi.

Karayolları 15. Şubesi ekipleri, Üsküp beldesi ile Kırklareli arasındaki 7 kilometrelik yolda beton sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, yaptığı açıklamada yer yer bozulmaların olduğu yolun yeniden asfaltlandığını belirtti.

Beton asfaltın daha dayanıklı ve kullanışlı olduğunu ifade eden Kasap, ayrıca yapılan çalışmalar ile yolun yaklaşık 1 metre genişlediğini belirtti.

Kasap, Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

- Servis sürücülerine eğitim verildi

Vize ilçesinde okul servisi sürücülerine eğitim düzenlendi.

Vize Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde servis sürücülerine çocuklar ve gençlerin eğitim ve öğretiminin güvenli bir ortamda sürdürebilmesi amacı ile olası trafik kazalarının önlenmesine yönelik bilgiler verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitimde daha önce yaşanmış trafik kazalara ait görüntüleri paylaştı.





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