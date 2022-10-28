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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde arılı kovan desteği kontrolleri sürüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerinden yararlanan arıcıların denetlendiğini bildirdi.

Arıcılığın kırsal kalkınma için önemli yapı taşlarından biri olduğunu aktaran Aksoy, sağlıklı beslenme ve doğanın ekolojik dengesinin sağlanması açısından en önemli faaliyetler arasında bulunduğunu kaydetti.

Arıcılığın mevcut potansiyelinin daha etkin kullanılabilmesi amacıyla bakanlık desteklerinin sürdüğünü belirten Aksoy, desteklemeden yararlanan üreticilerin de belirli dönemlerde denetlendiğini ifade etti.

- Slogan yarışması yapıldı

Lüleburgaz Belediyesince 2023 "Demokrasi ve Cumhuriyet Yılı" slogan yarışması yapıldı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen yarışmaya 76 slogan gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yarışmaya gönderilen sloganların Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş başkanlığında seçici kurul tarafından değerlendirildiğini bildirdi.

Her bir yarışmacının 3 slogan ile katılabildiği yarışma sonucu 4 Kasım tarihinde açıklanacağı aktarılan açıklamada, yarışmada dereceye girenlere 2023 Demokrasi ve Cumhuriyet Yılı tanıtım gecesinde ödüllerinin verileceği kaydedildi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 5 köy 11 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Cumhuriyet mahallesi, Pınarhisar ilçesinin Beylik, Camikebir, Dere, Orta, Akarlar, Işıklar, Yeni Cami mahalleleri ile ilçeye bağlı Tozaklı, Cevizköy, Sütlüce, Doğanca köyleri, Vize ilçesinin Gazi, Devlet, Namık Kemal mahalleleri ile ilçeye bağlı Evrenli köyüne 30 Ekim Pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.

Açıklamada, söz konusu kesintilerin Cumhuriyet mahallesinde 09.00-17.00, Pınarhisar ilçesinin Beylik, Camikebir, Dere, Orta, Akarlar, Işıklar, Yeni Cami mahalleleri ile ilçeye bağlı Tozaklı, Cevizköy, Sütlüce, Doğanca köylerinde 02.00-08.00, Evrenli köyünde 09.00-18.00, Gazi, Devlet, Namık Kemal mahallelerinde ise 10.00-16.00 saatlerinde uygulanacağı kaydedildi.

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