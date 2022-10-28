Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Edirne'de Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende Vali H. Kürşat Kırbıyık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, anıta çelenk sundu.

Belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Necati Görgülü, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından okulların bando takımları marşlar çalarak Saraçlar Caddesi'nden geçiş yaptı.

- Kırklareli

Kırklareli'nde, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Vali Birol Ekici, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, protokol üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri katıldı.

Törende Vali Ekici, Tugay Komutanı Arıkan ve Belediye Başkanı Kesimoğlu, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da tarihi Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Yıldırım, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Törene CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar iştirak etti.



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