Kırklareli'nde saman yüklü tır yandı

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman balyası yüklü tır yandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen saman yüklü tır, Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracını durdurup itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

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