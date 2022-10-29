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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar köy ve mahalle muhtarlarını makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Ekici, muhtarların isteklerini dinledi.

- Vali Ekici'den Baro Başkanı Hınız'a ziyaret

Vali Birol Ekici, baro başkanlığına yeniden seçilen Turgay Hınız'ı ziyaret etti.

Ekici, ziyarette Hınız'ı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Hınız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeniden göreve seçildiği için mutlu olduğunu kaydetti.









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