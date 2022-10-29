Kırklareli'nde "Atatürk Sanayi Müzesi" açıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurularak 1926'da üretime başlayan Alpullu Şeker Fabrikası'ndaki köşk, Atatürk Sanayi Müzesi olarak hizmete açıldı.

Atatürk'ün 1930 yılında Babaeski ilçesini ziyaret ettiği köşkteki eserler müzede sergileniyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, açılış töreninde, bugün Türk milleti için çok önemli ve gurur verici bir gün olduğunu söyledi.

Atatürk Sanayi Müzesi'nin kente değer katacağına inandığını ifade eden Ekici, Alpullu Şeker Fabrikası'nın değerinin iyi bilindiğini kaydetti.

2. Dünya Savaşı'nda askerlerin şekerden mahrum kaldığını anlatan Ekici, "Uşak, Alpullu ve Turhal Şeker fabrikaları Cumhuriyetimizin ilk eserleri. Alpullu Şeker Fabrikası ilk bitirilen eser. Atatürk'ümüzün çok değer verdiği daha sonra gelip ziyaret ettiği bir fabrika. Onunla aynı yerde bulunmaktan bugün gerçekten gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kırklareli'nin, Osmanlı'nın ilk sanayi tesisine de sahip olduğunu vurgulayan Ekici, "Demirköy'deki Fatih Dökümhanesi bizim topraklarımızda. Bunlar bizim şehirlerimizin zenginlikleri." dedi.

Binbir Gıda ve Fırat Plastik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Demir ise Alpullu Şeker Fabrikası'nın, Cumhuriyetin simgesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Ekici, Demir ile protokol üyeleri müzenin açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra Ekici ve beraberindekiler sergiyi gezdi.

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