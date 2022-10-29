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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 29 Ekim kapsamında kabul törenleri yapıldı

AA

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kabul törenleri düzenlendi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 29 Ekim kapsamında kabul törenleri yapıldı

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kabul törenleri düzenlendi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, kentteki bir tesiste düzenlenen kabul töreninde davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

Vali Kırbıyık, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu söyledi.

Gelecek kuşaklara Cumhuriyetin ikinci 100 yılını çok daha kuvvetli bırakabilmek için iki unsurun bulunduğunu belirten Kırbıyık, "Biri birlik ve beraberlikten taviz vermemek, ikincisi çok çalışmak." dedi.

Gündelik konularda görüş ayrılıklarının yaşanabildiğini dile getiren Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Belli konular olacaktır, siyasi konular olacaktır, idari konular olacaktır. Buradaki görüş ayrılıkları bizi zenginleştiren unsurlar. Ancak öyle konular var ki söz konusu vatan olduğunda, söz konusu millet olduğunda bizim bir ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Bakın geçtiğimiz haftalarda bir tecrübe yaşadık. Hakikaten bu salonda bulunan herkesi en derinden yaraladığını düşünüyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı atılan iftiranın bir siyasi gerekçesi olamaz, bir başka gerekçesi olamaz. Biz bu ülkenin evlatları olarak ordusuyla özdeşleşmiş bir millet olarak ordusuna atılan iftirayı asla kabul etmiyoruz. Bunları da bizim birlik ve beraberliğimiz açısından büyük bir tehlike olarak görüyoruz. Bu noktada duyarlılık gösteren aziz milletimize, duyarlı Edirnelilerimize de kalben şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmanın ardından Vali Kırbıyık, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan pasta kesti.

- Fener alayı düzenlendi

Kutlamalar kapsamında Edirne Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi.

Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanan kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüş esnasında Atatürk Bulvarı'nda bir vince asılı dev Türk bayrağı dalgalandırıldı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, anıtta yaptığı konuşmada, Edirnelilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

- Cumhuriyet Konserinde Edip Akbayram sahne aldı

Fener alayının ardından sanatçı Edip Akbayram, Saraçlar Caddesi'nde "Cumhuriyet Konseri"nde sahne aldı.

Akbayram, konserde yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümünün gurur ve sevinçle kutlandığını söyledi.

Akbayram, Zonguldak Ereğli'de yapılması planlanan konserinin iptal edilmesini eleştirdi.

Maden kazasında hayatını kaybedenleri saygıyla andığını ifade eden Akbayram, "Kederli ailelerine bir kez daha sabırlar diliyorum. Suçluların da en kısa zamanda adalet ve hukuk önüne çıkarılacağını da ben şahsen sanatçı olarak takip edeceğim." dedi.

​​​​​​​Konseri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve müzikseverler izledi.

- Kuvayımilliye Destanı tiyatro oyunu sahnelendi

Bu arada kutlamalar kapsamında Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı salonunda Kuvayımilliye Destanı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları ilk tiyatro oyununu Hüseyin Erdoğan'ın yönettiği oyunla sahneledi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, oyuncuları tebrik ederek, Erdoğan'a çiçek verdi.

- Kırklareli

Kırklareli'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kabul töreni ile Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi.

Valilik tarafından Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen kabul töreninde Vali Birol Ekici ile eşi Filiz Ekici, davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

Törende Vali Ekici, şehit ve gazi aileleri ile pasta kesti.

Daha sonra Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Ardından yerel şarkıcılar tarafından konser verildi.

Törenlere, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55 Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kabul ve fener alayı düzenlendi.

Tekirdağ Valiliğince de kentteki bir otelde düzenlenen kabul törenine, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Süleymanpaşa Belediyesince gerçekleştirilen fener alayında, Köprübaşı'nda toplanan katılımcılar, Türk bayrakları ve yaktıkları fenerlerle mehter takımı eşliğinde Hükümet Caddesi'nden Valilik önüne kadar yürüdü.

Tekirdağ Motosiklet Derneği üyeleri de Hükümet Caddesi'nde bayraklar taşıyarak kortej düzenledi.

Fener alayına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve vatandaşlar katıldı.


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