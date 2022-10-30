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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerinde bulundu.

Kaymakam Yüce, ilçeye bağlı Karamusul, Kayabeyli ve Ovacık köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köylerde vatandaşları ile muhtarların soruları yanıtlayan Yüce, köylerde devam eden çalışmalar hakkında köy muhtarlarından bilgiler aldı.

Kaymakam Yüce'ye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömür Gökmen, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Ali Urut, İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan da eşlik etti.

- Kermes yapıldı

Lüleburgaz Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarının öğreticileri ve öğrencileri tarafından kermes düzenlendi.

Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen kermesi Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de ziyaret etti.

Kermeste Kur'an kursu öğreticileri ve öğrencileri evlerinde hazırlamış oldukları yiyecekleri satışa sunarken, bunun dışında kıyafet ve içecek satışı da gerçekleştirildi.

Kermeste elde edilen gelir, oluşturulan komisyon tarafından ihtiyaç duyulan kurslara dağıtılacak.

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