Lüleburgaz'da model uçak yapımı kursu sona erdi

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesi, Türk Hava Kurumu ve Atatürkçü Düşünce Derneği işbirliğinde açılan model uçak yapımı kursu sona erdi.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademi'nde gerçekleştirilen kursa katılan 150 öğrenci maket uçak yapımını öğrendi.

Kursu tamamlayan öğrencilere, düzenlenen törenle, katılım belgeleri teslim edildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Lüleburgaz Şube Başkanı Hatice Çetinaslan konuşmasında, kursu başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Kursun bir yandan eğlenceli bir yandan da güzel bir eğitim ile gerçekleştiğini aktaran Çetinaslan, "Atatürkçü Düşünce Derneği olarak etkinliklerimizi devam edecek. Uçak modeli etkinliğimiz başarılı bir şekilde tamamlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

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