Pınarhisar'da alt yapı ve yol yapım çalışmaları sürüyor

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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde alt yapı ve yol yapım çalışmaları devam ediyor

Belediye Başkanı İhsan Talay,, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeyi daha modern ve konforlu hale getirmek için gece gündüz görev başında olduklarını söyledi.

Alt yapı çalışmaları kapsamında doğal gaz, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon kolektör hatları yapımının devam ettiğini ifade eden Talay, diğer yandan da alt yapısı tamamlanan bölgelerin yol ve kaldırımlarının yapıldığını kaydetti.

Doğal gaz çalışmalarının yüzde 75'i, içme suyunun yüzde 70'i, kanalizasyonun da yüzde 98'inin tamamlandığını anımsatan Talay, şöyle devam etti:

"Tüm bunların yanında üst yapı çalışmalarımızı da gerçekleştiriyoruz. Allah'ın izniyle 1 kasım 2023 itibariyle ara sokaklar, ana caddeler olmak üzere üst yapı çalışmalarımızın yüzde 100'ünü tamamlayacağız. İlçemizde yapmayı hedeflediğimiz üst yapı çalışmaları 400 bin metrekareden fazla. Hal böyle olunca inşallah yoğun bir şekilde gerek belediye personelimiz, gerekse yüklenici firmalar hızla çalışıyor. İnşallah 1 yıl sonra Pınarhisar çok çok daha güzel bir yer haline gelecek."

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