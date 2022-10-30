Kırklareli'nde AFAD gönüllülerine eğitim verildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) "Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi" düzenlendi.

AFAD gönüllülerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde, enkazda arama kurtarma, olay yeri yönetimi ve koordinasyon sağlanması konularında bilgi verildi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin de katılımıyla Kavaklı beldesindeki tatbikat alanında gönüllülere uygulama yaptırıldı.

Tatbikat gereği enkazda mahsur kalan bir kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Enkazda kazı yapan gönüllüler, tripod yardımıyla yaralıya ulaştı. Güvenli şekilde yaralıyı enkaz altından çıkaran gönüllüler sağlık ekiplerine teslim etti.

Beş gün süren eğitimi başarıyla tamamlayan 16 temel AFAD gönüllüsü, destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazandı.

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