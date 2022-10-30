DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin Kırklareli il kongresine katıldı:

KIRKLARELİ (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Önümüzdeki seçimler Türkiye için tarihi bir öneme haiz. Artık geleceğimizi belirleyeceğiz." dedi.



Aksakal, partisinin İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde yapılan Kırklareli il kongresindeki konuşmasında, DSP'nin köklü bir parti olduğunu söyledi.

Türk siyasetinde önemli görevler yürüttüklerini belirten Aksakal, yine ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını kaydetti.

DSP'ye gönül vermiş, Ecevit ilkelerine inanmış, Atatürk'ün devrimlerini özümsemiş ve içselleştirmiş kişilerin çağrılara sessiz kalmayacağını ifade eden Aksakal, şöyle konuştu:



"Biz Demokratik Sol Parti olarak Ecevit'ten aldığımız, ondan öğrendiğimiz kültür gereği ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını önceleyerek her çalışmamızı yapıyoruz. Bu uğurda çalışan herkese de doğru yapana 'doğru', yanlış yapana 'yanlış' yaptı diyerek de o özgün yaklaşımımızı ve siyasetimizi ayakta tutuyoruz. Toplum, onun için bize güveniyor. Sokaklarda gezerken hiçbirinizin başını öne eğdiğine inanmıyorum. Hiçbirinizin sokak değiştirdiğine inanmıyorum. Çünkü hepimizin alnı ak, kalbi temiz, halisane duygularla siyaset yapıyoruz, toplumsal yaşamımızı sürdürüyoruz."

DSP'nin 37 yıldır ülke siyasetinde ağırlığını koruduğunu dile getiren Aksakal, iktidarda oldukları dönemde de kimsenin arkalarından olumsuz laf söylemediğini kaydetti.

Seçimlere az bir süre kaldığına işaret eden Aksakal, "Buradan da partimize ve Kırklareli'ne hizmet etmeyi düşünen arkadaşlarımızın da bu başvurularını hazırlıklarını şimdiden yapmalarını, il başkanımız ile kol kola yürümelerini öneriyorum. Önümüzdeki seçimler Türkiye için tarihi bir öneme haiz. Artık geleceğimizi belirleyeceğiz. Halkımızın bundan sonraki yaşam döneminde insanca ve hakça bir yaşamı elde edebilmesi için Demokratik Sol Partiyi hep beraber yeniden iktidara taşıyacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste ile gerçekleştirilen seçimde il başkanlığına Bekir Doğuş seçildi.

Aksakal, daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

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