Kırklareli Valisi Birol Ekici'den şehit ailesine ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale eden jandarma ekibine otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit'in ailesini ziyaret etti.

Vali Ekici, aile ile bir süre sohbet edip istekleri dinledi. Daha sonra İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından dua okundu.

Ekici, her fırsatta şehit ve gazi ailelerini ziyaret ettiğini söyledi.

Bundan sonra şehit Hüseyin Cerit'in ailesini de sık sık ziyaret edeceğini ifade eden Ekici, Cerit'e Allah'tan rahmet diledi.

3 Ekim tarihinde A.A. idaresindeki 39 ABH 448 plakalı otomobil ile M.M. yönetimindeki 39 ABV 978 plakalı otomobilin D-100 kara yolunun 2. kilometresinde kaza yapması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmiş, bu sırada K.S. yönetimindeki 39 SK 997 otomobil, kaza yerinde bulunan uzman çavuşlar Hüseyin Cerit ile Ekrem Kılıç'a çarpmıştı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Cerit, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.