En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Enver Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi.

Yıldız için Üsküp beldesinde askeri tören düzenlendi.

Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında Gündoğdu Camisi'ne getirildi.

Kılınan namazın ardından Yıldız'ın cenazesi belde mezarlığına defnedildi.

Törene, Vali Birol Ekici, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

- Vali Ekici, Kıbrıs Gazisini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde rahatsızlanan Kıbrıs Gazisi Hasan Ula'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ekici, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen Ula'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ula ile bir süre sohbet eden Ekici, gazinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Ekici, gazinin en kısa sürede taburcu edileceğini kaydetti.

- Vali Ekici'ye ziyaretler

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Arıcılar Birliği Başkanı Nuri Çalışkan, Lüleburgaz Muhtarlar Derneği Başkanı Remzi Dik ile Genç Sağlık Sendikası Kırklareli Şube Başkanı Ümit Nağış'ı makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin gelişmesi için çalışan herkese teşekkür etti.

Kırklareli'nin çok güzel ve huzurlu bir kent olduğunu ifade eden Ekici, çalışmaları da bu yönde sürdürdüklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Ekici, Çalışkan, Dik ve Nağış ile sohbet etti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.