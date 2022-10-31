AK Parti'li Eroğlu, dikkat edilmezse Haliç'in yeniden kirleneceği uyarısında bulundu:

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Eroğlu'nu, Vali Birol Ekici ile protokol üyeleri karşıladı.

Ziyarette şeref defterini imzalayan Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Kırklareli'ne vefa borcu olduğunu söyledi.

Bakanlığı döneminde Kırklareli'ne çok yatırım yaptığını ifade eden Eroğlu, yatırımların daha da artarak devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Vali Ekici de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eroğlu daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Alper Çiler, Kadın Kolları Başkanı Hanife Büyükyeğen ve Gençlik Kolları Başkanı Enes Aydın Gün ile görüştü.

Ziyarette bir gazetecinin "İstanbul'da Haliç'in kirlenmeye başladığı yönünde söylemler var" sorusu üzerine Eroğlu, Haliç'i kurtarmak için çok mücadele verdiklerini söyledi.

Haliç'i bütün kanalizasyon atıklarından arındırdıklarını ve temizlediklerini anlatan Eroğlu, kanalizasyon atıklarını Kemerburgaz'dan başlayarak Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Balta Limanı'na kadar kolektör tünellerle arıtma tesisine götürdüklerini ifade etti.

Güney Haliç'te Küçükköy, Eyüp, Fatih ve Eminönü'nden gelen atık suları arıttıklarını vurgulayan Eroğlu, Haliç'e bir gram atık su girmemesi için gerekli yatırımları yaptıklarını dile getirdi.

Yapılan çalışmalar ile Haliç'in çok güzel bir görünüme kavuştuğunu anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bunları yaptıktan sonra Haliç'te 41 tür balık olmaya başladı hiçbir canlı yokken, Cumhurbaşkanımız dedi ki 'boğazdan akıntı olsun' diye İstanbul Boğazı'ndan bir tünel açtık, buradan Kağıthane Deresi'ne daha temiz suyu verdik, bir de akıntı sağladık. Ama belediye bunu çalıştırmıyor, tesisleri işletmezse ne olur (Haliç) tekrar kirlenir. Eğer kanalizasyona bakmazsanız, onun muayene bacalarını temizlemezseniz, işletmeyi yapmazsanız tekrar kirlenir. Yani şimdi vatandaş bundan endişe ediyor.

Biz tertemiz bir Haliç teslim ettik. Hatta Dünya Metropol Ödüllerinde Japonya'da çevre ödülü aldık. Ama o zaman gazeteciler falan bahsetmiyorlardı biliyorsunuz. Yani Haliç bu, bakarsan bağ bakmazsan ne olur dağ olur dolayısıyla meselenin özü bu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.