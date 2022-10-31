Kırklareli'nde cami ile okullardan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde cami ve okullardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Kırklar Camisi'nden merdiven ile kablo, 7 okuldan da musluk çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.D. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının 26 hırsızlık ile kasten yaralamadan suç kaydının olduğu tespit edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.