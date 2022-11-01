KIRKLARELİ (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler'i ziyaret etti.

Çiler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklarelispor'a başarılar diledi.

Can da yaptıkları çalışmalar hakkında Çiler'e bilgi verdi.

- Kızılay Haftası

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, Türk Kızılay'ın çıkar gözetmeksizin tüm insanlığın yardımına koşan yardım teşkilatı olduğunu belirtti.

Sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve dayanışma kültürünün anlamlı bir tezahürü olan Türk Kızılayı'nın üstlendiği görevi kurulduğu günden bu yana başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

"1868 yılında, yaralı askerlere yardım amacıyla Hilal-i Ahmer ismiyle kurulan ve Cumhuriyet döneminde adı Türk Kızılay Derneği olarak değiştirilen Türk Kızılay, kurulduğu günden bu yana savaşta, barışta ve doğal afetlerde milletimizin yanında olduğu gibi, hiçbir din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm dünyada yardıma muhtaçlara da elini uzatmaktadır."

















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