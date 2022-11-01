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KIRKLARELİ (AA) - Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, kaldırımlara araç parkı yapılmaması uyarısında bulundu.

Açıkel, yaptığı yazılı açıklamada, kaldırımların araç parkları değil, yaya yolları olduğunu belirtti.

Kaldırımların yayaların güvenliği için yapıldığını aktaran Açıkel, herkesin bu hassasiyeti gözetmesi gerektiğini bildirdi.

Kaldırımları vatandaşların daha güvenli ve rahat yürümesi için genişlettiklerini ifade eden Açıkel, şunları kaydetti:

"Ancak bizim vatandaşlarımızın güvenliği için gösterdiğimiz bu hassasiyeti maalesef araç sahipleri göstermemektedir. Kaldırımlarımız araçlar tarafından işgal edilmektedir. Bu durum hoş olmayan bir görüntü oluşturduğu gibi yayalarımızın güvenliğini de tehlikeye düşürmektedir. Araç sahiplerinin, kaldırımların yayalara ait olduğu bilincinde olduklarına, belediyenin müdahalesine gerek kalmadan, bu konuda gerekli özen ve hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz."

- Başkan Gün'den TOKİ Başkan Yardımcısı Baştürk'e ziyaret

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, ilçede yapılacak TOKİ konutlarına ilişkin Ankara'da ziyaretlerde bulunduğunu bildirdi.

Gün, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler ile TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk'ü ziyaret ettiğini belirtti.

TOKİ konutlarının ihalesi ve yapım süreçleri hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Gün, yeni konutlarla birlikte ilçenin daha da büyüyerek gelişeceğini kaydetti.

Demirköy'e 114 konut yapılacağını anımsatan Gün, ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Gün, ayrıca TOKi tarafından ihalesi gerçekleştirilen hükümet konağına ilişkin de bilgi aldıklarını dile getirdi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesinin 8 Kasım Mahallesi ile Vize ilçesinin Hasbuğa ve Müsellim köylerine 2 Kasım Çarşamba günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, 8 Kasım Mahallesi'nde 13.00-15.00, Hasbuğa ve Müsellim köylerinde ise 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

- İçme suyu deposu yapıldı

Pınarhisar ilçesinde içme suyu deposu yapıldı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede su ihtiyacının da artmasıyla yeni içme suyu deposu inşa ettiklerini belirtti.

Ekiplerin depoyu aktif hale getirmek için çalıştıklarını aktaran Talay, yeni depo ile birlikte ana su şebeke hattına besleme yapılacağını kaydetti.

Deponun 2 bin 500 ton kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Talay, şebeke hattına bağlantı borularının yapıldığını bildirdi.

Talay, açıklamasında çalışmaların ardından deponun aktif hale getirileceğini aktardı.

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