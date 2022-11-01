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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik binasında düzenlenen toplantıda ilgili kurum yetkililerince asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Genel güvenlik, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularının değerlendirildiği toplantıda, alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü.

Ekici, gece gündüz demeden halkın can ve mal güvenliği için görev yapan güvenlik görevlilerine teşekkür etti.

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