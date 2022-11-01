Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şubesi'nden Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şubesi'nden Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

AA

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Kırklareli Şubesi tarafından, Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlenmesiyle ilgili basın açıklaması yapıldı.

Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şubesi'nden Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

KIRKLARELİ (AA) - Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Kırklareli Şubesi tarafından, Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlenmesiyle ilgili basın açıklaması yapıldı.

Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şubesi üyeleri, Şevket Dingiloğlu Parkı'nda bir araya gelerek "toplu sözleşme teklifimiz esas olsun sınav tartışması son bulsun" ve "Öğretmenlik Meslek Kanunu revize edilmelidir" pankartları açtı.

Şube Başkan Yardımcısı Murat Baltalı, grup adına okuduğu açıklamada, eğitimin verimliliği ve niteliğinin eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri görmesinin, özlük hakları ve boyutuyla emeklerinin karşılığının verilmesiyle mümkün olduğunu belirtti.

Meslek kanununun beklentileri yeterince karşılamadığını savunan Baltalı, bu hususta talep ve önerilerde bulunduklarını kaydetti.

Baltalı, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerin ve öğretmenliğin hayattaki karşılığının, mesleğin bütün boyutları ve öğretmenlerin beklentileri yönüyle meslek kanunu içerisinde olması noktasında artık daha fazla geç kalınmamalıdır. Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve arttırılması, yönetmeliklerle genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki hüküm dağınıklığının giderilmesi için Meslek Kanunu'nda ivedi olarak değişikliklerin yapılarak hayata geçirilmesi gerektiğini bir defa daha hatırlatıyoruz."




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon ...
İstanbul'daki cinayetin şüphelisi, Kırklareli'nde yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul'daki cinayetin şüphelisi, Kırklareli'nde ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde cinayet zanlısı ormanda saklandığı çukurda yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde cinayet zanlısı ormanda saklandığı ...
Kırklareli'nde cami ile okullardan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde cami ile okullardan hırsızlık yapan ...
AK Parti'li Eroğlu, dikkat edilmezse Haliç'in yeniden kirleneceği uyarısında bulundu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Eroğlu, dikkat edilmezse Haliç'in yeniden ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Birol Ekici'den şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Birol Ekici'den şehit ailesine ...
DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin Kırklareli il kongresine katıldı:
YEREL HABERLER DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin Kırklareli il ...
Kırklareli'nde AFAD gönüllülerine eğitim verildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde AFAD gönüllülerine eğitim verildi
Pınarhisar'da alt yapı ve yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Pınarhisar'da alt yapı ve yol yapım çalışmaları ...
Lüleburgaz'da model uçak yapımı kursu sona erdi
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da model uçak yapımı kursu sona erdi
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.