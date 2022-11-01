Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şubesi'nden Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Kırklareli Şubesi tarafından, Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlenmesiyle ilgili basın açıklaması yapıldı.

Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şubesi üyeleri, Şevket Dingiloğlu Parkı'nda bir araya gelerek "toplu sözleşme teklifimiz esas olsun sınav tartışması son bulsun" ve "Öğretmenlik Meslek Kanunu revize edilmelidir" pankartları açtı.

Şube Başkan Yardımcısı Murat Baltalı, grup adına okuduğu açıklamada, eğitimin verimliliği ve niteliğinin eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri görmesinin, özlük hakları ve boyutuyla emeklerinin karşılığının verilmesiyle mümkün olduğunu belirtti.

Meslek kanununun beklentileri yeterince karşılamadığını savunan Baltalı, bu hususta talep ve önerilerde bulunduklarını kaydetti.

Baltalı, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerin ve öğretmenliğin hayattaki karşılığının, mesleğin bütün boyutları ve öğretmenlerin beklentileri yönüyle meslek kanunu içerisinde olması noktasında artık daha fazla geç kalınmamalıdır. Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve arttırılması, yönetmeliklerle genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki hüküm dağınıklığının giderilmesi için Meslek Kanunu'nda ivedi olarak değişikliklerin yapılarak hayata geçirilmesi gerektiğini bir defa daha hatırlatıyoruz."













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.