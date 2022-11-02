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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da Balkan Yarımadası Göçmenleri Derneği (Bal-Göç) Kadın Kolları Başkanlığı tarafından tanışma programı düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, Bal-Göç Trakya Derneği Başkanı Veli Öner ve Bal-Göç Trakya Derneği Kadın Kolları Başkanı Ecem Nur Ercan ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Ercan, programda yaptığı konuşmada, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel olarak desteklenmesi ve temsiliyetinin arttırılması adına bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Tarih boyunca kadınların sırtlarında çocukları ile göç ettiklerini ifade eden Ercan, "Sadece göç etmekle kalmadık, bulunduğumuz yerleri güzelleştirmek ve sahiplenip, kök salmak için çabaladık. Kök saldığımız ve artık yerlisi olduğumuz bu güzel kenti, bulunduğu yerden daha ileriye taşıma görevi yine biz genç kadınların omuzlarındadır." dedi.

- Satranç turnuvası düzenlenecek

Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında satranç turnuvası düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, turnuvanın 8 -10 Kasım'da Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, turnuvaya katılmak isteyenlerin www.kirklareli.tsf.org.tr adresinden 6 Kasım Pazar günü saat 17.30'a kadar başvuru yapabileceği bildirildi.

- Belediye Başkanı Gerenli'ye ziyaret

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Bulgaristan'ın Haskovo Belediye Başkanı Stanislav Dechev ve Başkan Yardımcısı Taner Ermin'i makamında kabul etti.

Gerenli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, komşu ülke belediyeleri ile her zaman iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Daha sonra Belediye Başkanı Stanislav Dechev, ilçede belediyeye ait tesisleri gezdi.







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