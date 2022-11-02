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KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Vize Belediyesince ilçenin kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla Akıncılar köyünde 100 çam fidanı dikildi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, etkinlikte yaptığı konuşmada, kurtuluş etkinliklerine devam ettiklerini kaydetti.

Kurtuluş hatıra ormanı oluşturduklarını ifade eden Özalp, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

- Kurtuluş konseri

Vize ilçesinin kurtuluşu dolayısıyla konser düzenlendi.

Bulgaristan Sredets Belediyesi dans ekiplerinin gösterisinin ardından Sakiler grubu konser verdi.

Vatandaşlar konserde şarkılara eşlik etti.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Sakiler grubuna plaket takdim etti.

- Üniversiteli aile desteği verildi

Lüleburgaz Belediyesince üniversiteli aile desteği verildi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, üniversiteli aile desteği programının güz dönemi sona erdiğini bildirdi.

Belediye olarak eğitim öğretime destek verdiklerini aktaran Gerenli, güz döneminde 154 aileye 355 bin 500 lira destek verdiklerini kaydetti.

Gerenli, destek paketinin devam edeceğini belirtti.

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