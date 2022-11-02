Kırklareli'nde Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliği düzenlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliği düzenlendi.

İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci, Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, dünyanın pek çok ülkesinden eğitimleri için Kırklareli'ne gelen öğrencileri en iyi şekilde misafir etmeye çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilere yönelik etkinlikler yaptıklarını anlatan Temelci, bugün de öğrencilerin bir birlerini tanımaları için bir araya geldiklerini kaydetti.

Daha sonra Göç Uzmanı Özlem Duymuş tarafından katılımcılara Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi'ne yönelik bilgi verildi.









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